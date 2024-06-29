“أودي” تدمج “شات جي بي تي” في نظام التحكم الصوتي لسياراتها

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

29 يونيو 2024

“أودي” تدمج “شات جي بي تي” في نظام التحكم الصوتي لسياراتها

منوعات
“أودي” تدمج “شات جي بي تي” في نظام التحكم الصوتي لسياراتها

تُقدم أودي خطوة هائلة نحو تعزيز تجربة القيادة من خلال دمج تقنية الذكاء الاصطناعي ChatGPT في نظام التحكم الصوتي لسياراتها الحالية والمستقبلية.

يبدأ إدماج ChatGPT في نظام المعلومات والترفيه اعتبارًا من الشهر المقبل، مما يوفر تحكمًا صوتيًا مُحسّنًا لسيارات “أودي”.

يشمل هذا التكامل نحو مليوني سيارة “أودي” تم تصنيعها منذ عام 2021، بشرط أن تكون مجهزة بنظام المعلومات والترفيه المعياري من الجيل الثالث MIB 3.

تتلقى المركبات الجديدة، مثل Q6 e-tron، والنماذج المستقبلية ChatGPT بصفته إضافة إلى المساعد الصوتي للسيارة، مما يُتيح للسائقين طرح أسئلة المعرفة العامة والحصول على ردود دقيقة وغنية بالمعلومات.

تقول “أودي” إن أساس الميزة الجديدة هو حل Chat Pro من Cerence، وهو نتيجة شراكة الشركة مع مايكروسوفت في شهر يناير.

وتُؤكد أن القدرة على طلب المعلومات باستخدام اللغة الطبيعية تُعزز سلامة القيادة من خلال تقليل الحاجة إلى إبعاد الأنظار عن الطريق.

يعمل ChatGPT جنبًا إلى جنب مع مساعد أودي الحالي، حيث يُعيد المساعد توجيه الاستفسارات التي لا يستطيع الإجابة عنها إلى ChatGPT.

تُولي “أودي” اهتمامًا كبيرًا لحماية الخصوصية، حيث يتم حذف جميع الأسئلة والأجوبة بعد معالجتها من السيارة، ولا يتمكن ChatGPT مطلقًا من الوصول إلى أي بيانات للسيارة.

تتوقع الشركة تخزين شركة OpenAI لاستفسارات المستخدمين، وتعد في المستقبل بإتاحة طرح أسئلة متعلقة بالسيارة، مثل ضغط الإطارات الصحيح.

وعلّق ماركوس كيث، نائب الرئيس للتصميم الداخلي والمعلومات والترفيه وتطوير الاتصال في أودي، على هذه الخطوة قائلاً: “من خلال الإدماج السلس لـ ChatGPT في التحكم الصوتي، نجمع بين نقاط القوة في كلا التطبيقين، سيستفيد عملاؤنا من الوصول البسيط والآمن إلى المعرفة القائمة على الذكاء الاصطناعي، تعد هذه هي الخطوة القادمة نحو تجربة المقصورة الفضلى في فئتها في سيارات أودي”.

تابعنا: