“أودي” تدمج “شات جي بي تي” في نظام التحكم الصوتي لسياراتها

تُقدم أودي خطوة هائلة نحو تعزيز تجربة القيادة من خلال دمج تقنية الذكاء الاصطناعي ChatGPT في نظام التحكم الصوتي لسياراتها الحالية والمستقبلية.

يبدأ إدماج ChatGPT في نظام المعلومات والترفيه اعتبارًا من الشهر المقبل، مما يوفر تحكمًا صوتيًا مُحسّنًا لسيارات “أودي”.

يشمل هذا التكامل نحو مليوني سيارة “أودي” تم تصنيعها منذ عام 2021، بشرط أن تكون مجهزة بنظام المعلومات والترفيه المعياري من الجيل الثالث MIB 3.

تتلقى المركبات الجديدة، مثل Q6 e-tron، والنماذج المستقبلية ChatGPT بصفته إضافة إلى المساعد الصوتي للسيارة، مما يُتيح للسائقين طرح أسئلة المعرفة العامة والحصول على ردود دقيقة وغنية بالمعلومات.

تقول “أودي” إن أساس الميزة الجديدة هو حل Chat Pro من Cerence، وهو نتيجة شراكة الشركة مع مايكروسوفت في شهر يناير.

وتُؤكد أن القدرة على طلب المعلومات باستخدام اللغة الطبيعية تُعزز سلامة القيادة من خلال تقليل الحاجة إلى إبعاد الأنظار عن الطريق.

يعمل ChatGPT جنبًا إلى جنب مع مساعد أودي الحالي، حيث يُعيد المساعد توجيه الاستفسارات التي لا يستطيع الإجابة عنها إلى ChatGPT.

تُولي “أودي” اهتمامًا كبيرًا لحماية الخصوصية، حيث يتم حذف جميع الأسئلة والأجوبة بعد معالجتها من السيارة، ولا يتمكن ChatGPT مطلقًا من الوصول إلى أي بيانات للسيارة.

تتوقع الشركة تخزين شركة OpenAI لاستفسارات المستخدمين، وتعد في المستقبل بإتاحة طرح أسئلة متعلقة بالسيارة، مثل ضغط الإطارات الصحيح.

وعلّق ماركوس كيث، نائب الرئيس للتصميم الداخلي والمعلومات والترفيه وتطوير الاتصال في أودي، على هذه الخطوة قائلاً: “من خلال الإدماج السلس لـ ChatGPT في التحكم الصوتي، نجمع بين نقاط القوة في كلا التطبيقين، سيستفيد عملاؤنا من الوصول البسيط والآمن إلى المعرفة القائمة على الذكاء الاصطناعي، تعد هذه هي الخطوة القادمة نحو تجربة المقصورة الفضلى في فئتها في سيارات أودي”.