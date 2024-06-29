خدمة جديدة من “الأحوال المدنية”.. تسجيل المواليد إلكترونياً عبر “أبشر”

أعلنت الأحوال المدنية عن إطلاق خدمة جديدة تُمكّن المواطنين من تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر منصة “أبشر”.

تتيح هذه الخدمة للوالدين تسجيل واقعة الولادة وطلب إصدار شهادة الميلاد وسجل الأسرة دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.

وأشارت الأحوال المدنية إلى أن الخدمة تشمل إمكانية إيصال المستندات المطلوبة إلى العنوان الوطني للمستفيدين، مما يُسهّل على المواطنين ويُعزز من كفاءة الخدمات الحكومية.

خطوات التقديم على الخدمة:

-تسجيل الدخول في منصة “أبشر”

-الدخول إلى “خدماتي”

-اختيار “خدمات”

-الضغط على “الأحوال المدنية”

-اختيار “خدمة تسجيل المواليد”

-الاطلاع على شروط الخدمة واستكمال الإجراءات المطلوبة