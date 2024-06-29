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فريق التحرير

29 يونيو 2024

اعتقال وزيرة في المالديف بتهمة عمل “سحر أسود” للرئيس

منوعات
اعتقال وزيرة في المالديف بتهمة عمل “سحر أسود” للرئيس

ألقت قوات الشرطة في جزر المالديف القبض على وزيرة البيئة والتغير المناخي والطاقة، فاطمة شامناز، بتهمة ممارسة “السحر الأسود” ضد الرئيس محمد مويزو.

وذكرت الشرطة أن الوزيرة تم حبسها لمدة أسبوع على ذمة التحقيقات مع اثنين آخرين، دون تقديم تفاصيل إضافية عن الاعتقال، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وبحسب التحقيقات الأولية، قامت الوزيرة بعمل “سحر أسود” لرئيس البلاد وخبأته في مكان ما للتقرب منه والحصول على ترقية في مناصبها السياسية، وفق تقارير محلية.

وأضافت التقارير أنه تم نقل الوزيرة من قائمة المعينين السياسيين الحاليين على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة إلى قائمة المعينين السياسيين السابقين.

وعلى الرغم من أن السحر ليس جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات في جزر المالديف ذات الأغلبية المسلمة، إلا أن عقوبته تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر.

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