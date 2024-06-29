سويسرا يفجر المفاجأة ويقصي إيطاليا في يورو 2024

فاز منتخب سويسرا ضد إيطاليا بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على “الملعب الأولمبي” بمدينة برلين، ضمن منافسات دور الستة عشرة من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” المقامة حاليًا وتستمر حتى 14 يوليو القادم.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من ريمو فريولير، وروبين فاراجاس في الدقيقتين 37، و46 على التوالي.

بهذه النتيجة بات منتخب سويسرا أول المتأهلين الى دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” المقامة حاليًا بألمانيا وينتظر الفائز من إنجلترا ضد سلوفينيا في المباراة التي ستقام يوم 6 يوليو القادم بملعب “مركور شبيل أرينا”.

وتأهلت سويسرا الى دور الستة عشر من بطولة يورو 2024 بعد احتلال المركز الثاني فى المجموعة الأولى خلف ألمانيا، فيما خطفت إيطاليا المركز الثاني فى المجموعة الثانية من كرواتيا، وهذه المواجهة الخامسة بين المنتخبين في بطولة كبرى، إذ تقاسما الفوز في المباريات الأربع السابقة