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فريق التحرير

29 يونيو 2024

صراع سعودي على ضم نجم أرسنال

محليات
صراع سعودي على ضم نجم أرسنال

يرغب كل من نادي الهلال والنادي الأهلي في التعاقد مع الدولي الغاني توماس بارتي، لاعب خط وسط فريق آرسنال الإنجليزي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتطلع كل من الهلال والأهلي لتدعيم صفوفهما قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2024-2025 في أغسطس المقبل.

وسيتقابل الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي المقرر انطلاقه في شهر أغسطس المقبل، على أن يلعب الفائز منهما في المباراة النهائية ضد المنتصر من مواجهة النصر والتعاون.

ووفقًا لشبكة “سبورت توداي” العالمية والصحفي “أكرم كونور” عبر “إكس” ، قال التنافس قائم بين الأهلي والهلال على خدمات توماس بارتي.

ويبلغ بارتي من العمر 31 عامًا ويشغل مركز لاعب الوسط المدافع، وسبق له اللعب بقميص أتلتيكو مدريد الإسباني قبل الانتقال إلى آرسنال في موسم 2020-2021.

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