الأهلي يحسم مصير ماكسيمان

كشفت بعض التقارير الصحفية عن آخر تطورات مستقبل ماكسيمان لاعب الأهلي.

وذكرت تقارير صحفية اليوم السبت أن نادي فنربخشة التركي يستهدف التعاقد مع الفرنسي آلان ماكسيمان، المحترف في صفوف الأهلي.

وقال الصحفي التركي “سيركان حمزة أوجلو” الموثوق به في سوق الانتقالات إن فنربخشة يريد التعاقد مع ماكسيمان جناح الأهلي.

وأضاف أن النادي التركي استفسر من إدارة الأهلي حول إمكانية الحصول على خدمات اللاعب من عدمها.

وانضم ماكسيمان لصفوف الأهلي قادمًا من نيوكاسل الإنجليزي في الصيف الماضي، ونجح خلال أول مواسمه مع “الراقي” في المساهمة بـ 14 هدفًا خلال 31 مباراة رسمية.