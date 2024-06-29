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فريق التحرير

29 يونيو 2024

محلل فلسطيني لـ”الوئام”: الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ المرحلة الثالثة في غزة

دوليات
محلل فلسطيني لـ”الوئام”: الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ المرحلة الثالثة في غزة

استشهد عدد من المواطنين غالبيتهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيّرة، محيط مقبرة التونسي شرق حي الشجاعية، كما نزح عشرات الآلاف من المدنيين، بفعل القصف المتواصل على أنحاء متفرقة بمدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية أن عدداً من الشهداء ارتقوا وأصيب آخرون، دون تمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليهم، بسبب القصف الشديد والمتواصل من قبل طائرات الاحتلال، في حي الشجاعية، الذي يشهد توغلا كبيرا، وسط قصف مدفعي وجوي.

وعن تطورات الأوضاع في غزة، يرى الدكتور منصور أبوكريم، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، المختص في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، أن الجيش الإسرائيلي يستعد للانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب على غزة، وهي مرحلة طويلة ومعقّدة، تعتمد على القصف الجوي والتوغلات الخاطفة.

ويؤكد منصور أبوكريم، في حديث خاص لـ”الوئام”، أنه إذ لم يتم التوصل لاتفاق هدنة وصفقة تبادل الأسرى، وهذا أمر أصبح من الصعب تحقيقه، لن يكون هناك تغير جوهري في الوضع الراهن في غزة حتى نهاية العام الجاري.

ويشير الباحث السياسي الفلسطيني إلى أن التغير في معادلة الوضع الراهن في غزة مرتبط بأمرين: الأول نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبقاء الرئيس جو بايدن من عدمه في البيت الأبيض، ففي حال بقاء الديمقراطيين في السلطة، يمكن لهذه الإدارة ممارسة ضغوط سياسية قوية على كل الأطراف للوصول إلى تسوية شاملة، تضمن إنهاء الحرب والبدء بعملية سياسية، ترتكز على مبدأ حل الدولتين، أما إذا جاء دونالد ترامب مرة أخرى للبيت الأبيض، فكل الاحتمالات ستكون مفتوحة باتجاه الجحيم أو التسوية.

ويتابع أبو كريم: “الأمر الآخر مرتبط بالحراك السياسي داخل إسرائيل، وإمكانية تفكك حكومة الاحتلال، والذهاب باتجاه الانتخابات العامة مرة أخرى، بما يفضي إلى تغيير شكل ومضمون الحكومة في دولة الاحتلال”.

وينهي المختص في الشؤون السياسية حديثه قائلاً إنه بشكل عام، وحتى إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لن يكون هناك تغيّر جوهري في الوضع الراهن في غزة، مع زيادة حدَّة الأزمة الإنسانية وانتشار مظاهر الفوضى والانفلات الأمني، أي استمرار سيناريو الفوضى الذي تحدّثتُ عنه في دراستي الأخيرة بعنوان “إسرائيل ومعضلة اليوم التالي للحرب: التحديات الأمنية والسيناريوهات المحتملة.”

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