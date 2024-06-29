الشباب يحسم مصير أحمد حجازي

كشفت بعض التقارير الصحفية عن موقف الشباب من ضم أحمد حجازي.

واقترب حجازي من الرحيل عن صفوف العميد، حيث ترغب إدارة النادي برئاسة لؤي ناظر، في إجراء عملية إحلال وتجديد.

وقالت التقارير إنه لا توجد أي نية لدى إدارة الشباب برئاسة محمد المنجم، لضم اللاعب الدولي المصري.

وكانت تقارير صحفية ذكرت، في وقت سابق، أن إدارة الاتحاد قررت التخلص من 4 لاعبين أجانب، وهم: حمد الله وفيليبي جوتا وأحمد حجازي ولويز فيليبي.

وأبعدت الإصابة حجازي عن الاتحاد لعدة مباريات، في الموسم المنصرم، علما بأنه خاض 21 مواجهة في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا وحيدا.