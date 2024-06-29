مستشار قانوني لـ”الوئام”: السجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة النصب

الاحتيال المالي هو الاستيلاء على مال الآخرين بغير وجه حق، بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أي طريق من طرق الاحتيال، بالكذب أو الخداع أو الإيهام، وهو ما تضمنته المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

كل جريمة يجب إثبات توافر ركنين اثنين فيها، وهما الركن المادي، والركن المعنوي أو الركن الشرعي، وجريمة النصب والاحتيال لا بد فيها من وجود هذين الركنين؛ ليتم وصف التجريم على هذه العملية، أي عملية النصب والاحتيال وتطبيق العقوبة المنظمة فيها.

ومؤخراً، ارتفعت معدلات الاحتيال عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ويرى تراحيب بن محمد القسامي، المحامي والمستشار القانوني، أن الطريقة الصحيحة في التعاملات الإلكترونية، التأكد فعلاً أن مقدم الخدمة هذا له نشاط حقيقي مصرح له من جهة الاختصاص، وأن حسابه البنكي المراد التحويل له ليس حساباً باسم أشخاص عاديين، وإنما يكون باسم مؤسسة أو شركة مرتبطة بالاسم المعلن، وأن يكون له موقع حقيقي وسجل تجاري أو مهني.

ويقول تراحيب القسامي، في حديث خاص لـ”الوئام”، إنه في حال وقوع الضحية في شرك النصب والاحتيال، فعليه أولاً أن يوثق صور إعلان المحتال وجميع مراسلاته، وسند الحوالة البنكية، ثم يقدم من وقع عليه الضرر بلاغاً لدى أقرب مركز شرطة، ويطلب فتح محضر لإثبات الجناية الواقعة عليه، فتعمل جهة الضبط الجنائي بعد ذلك تحرياتها للوصول للمدعي عليه وضبطه وإحضاره واستجوابه فيما نسب إليه، ثم ترفع ملف القضية إلى النيابة العامة، التي بدورها تستكمل التحقيق مع المتهم فيما نسب إليه، فإذا توجهت التهمة عليه حسب مستندات الدعوى، فترفع النيابة العامة إلى المحكمة المختصة دعوى عامة في حق الجاني المتهم بالاحتيال المالي، ولصاحب الحق الخاص المطالبة لدى نفس الدائرة في المحكمة بحقه الخاص، والتعويض عما لحقه من ضرر بسبب فعل الجاني المحتال، من مصروفات تقاضي وأجرة المحامي.

‏وعن عقوبات الاحتيال، يذكر المستشار القانوني أنه وفقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة فتنص المادة الأولى: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً “أو أكثر” ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام.

ويضيف القسامي، كما نصت المادة الثانية على: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.

ويختتم حديثه قائلاً: “القرآن والسنة حرما فعل المحتال وأكل أموال الناس بالباطل، وقال الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ”)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ مالُ امرِيءٍ مُسلمٍ إلَّا بِطِيبِ نفس منه)”.