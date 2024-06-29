نجم من الدوري الإيطالي على أبواب الاتحاد

كشفت بعض التقارير الصحفية عن تفاصيل مفاوضات الاتحاد مع نجم من الدوري الإيطالي.

وكانت شبكة “الكاس” القطرية كشفت في وقت سابق أن الاتحاد مهتم بالتعاقد مع النيجيري أديمولا لوكمان، نجم أتالانتا.

وذكر الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه على منصة “إكس”، اليوم السبت، أن الاتحاد قدم عرضه إلى أتالانتا لضم لوكمان، بحسب ما أكد وكيل أعمال اللاعب.

وأضاف الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات أن الاتحاد عرض على أتالانتا 30 مليون دولار للاستغناء عن المهاجم النيجيري الدولي.

وتابع “العرض يشمل راتبا سنويا للوكمان يصل إلى 10.5 مليون دولار”.

وأوضح جاليتي أن المفاوضات بين الطرفين مازالت مستمرة.

وانضم لوكمان إلى أتالانتا صيف 2022 قادما من لايبزيج.