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30 يونيو 2024

ألمانيا تعبر الدنمارك بهدفين في اليورو

رياضة
ألمانيا تعبر الدنمارك بهدفين في اليورو

تأهل منتخب ألمانيا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا التي يستضيفها على أراضيه، بعد الفوز على نظيره الدنمارك بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024 ” التى تقام فعاليتها حاليا وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

وشهدت المباراة توقف بعد 35 دقيقة، وذلك بسبب الأمطار القوية في ملعب المباراة، قبل أن يعود اللاعبين بعد هذا التوقف بـ15 دقيقة ويستأنفون اللقاء.

سجل منتخب ألمانيا هدفا في الدقيقة الرابعة عبر تشولتيربيك لكن تم إلغاءه بداعي التسلل، فيما أتيحت فرصة خطيرة للدنمارك أضاعها هويلوند قبل نهاية الشوط الأول.

وجاء الهدف من ركلة جزاء أحرزها كاي هافيرتز في الدقيقة 53 من عمر المباراة، ثم جاء الهدف الثاني عبر نجم بايرن ميونخ جمال موسيالا في الدقيقة 68 من عمر المباراة، ليتقدم المانشافت 2-0.

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