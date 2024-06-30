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فريق التحرير

30 يونيو 2024

الاستمرار أو الانسحاب.. “بايدن” يُناقش مستقبل حملته الانتخابية مع عائلته اليوم

دوليات
الاستمرار أو الانسحاب.. “بايدن” يُناقش مستقبل حملته الانتخابية مع عائلته اليوم

وفقًا لخمسة أشخاص مطلعين ابلغوا شبكة NBC نيوز الأميركية، من المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن مستقبل حملة إعادة انتخابه مع عائلته في كامب ديفيد اليوم الأحد، بعد المناظرة المتلفزة على المستوى الوطني يوم الخميس والتي تركت العديد من زملائه الديمقراطيين قلقين بشأن قدرته على التغلب على الرئيس السابق دونالد ترامب في نوفمبر.

وحتى الآن، عرض كبار قادة الحزب الدعم العلني لبايدن، بما في ذلك في التغريدات التي نشرها الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون، كما قال مصدران مطلعان على تلك المناقشات إن كبار الديمقراطيين في الكونغرس، بما في ذلك النائب حكيم جيفريز من نيويورك، وجيم كليبيرن من ساوث كارولينا، ونانسي بيلوسي من كاليفورنيا، أعربوا سرًا عن مخاوفهم بشأن قدرته على البقاء، على الرغم من أنهم جميعًا يدعمون الرئيس علنًا.

وقال أحد أعضاء مجلس النواب الديمقراطي الذي يعتقد أن بايدن يجب أن ينسحب من السباق لكنه لم يدعو لذلك علنًا لشبكة إن بي سي نيوز إن ثلاثة من زملائه عبروا عن نفس المشاعر له أثناء التصويت في قاعة مجلس النواب يوم الجمعة.

وفي الوقت نفسه، هناك تفاهم بين كبار الديمقراطيين على ضرورة منح بايدن مساحة لتحديد الخطوات التالية، ويعتقدون أن الرئيس وحده، بالتشاور مع عائلته، يمكنه أن يقرر ما إذا كان سيمضي قدمًا أو ينهي حملته مبكرًا.

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