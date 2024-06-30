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30 يونيو 2024

الأرصاد: نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق السعودية *محلي

محليات
الأرصاد: نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق السعودية *محلي

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد، نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض ونجران.

كما توقع المركز أن تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي جازان وعسير، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-38 كم/ساعة على الجزء الأوسط تصل إلى40 كم /ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والشمالي يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-32 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

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