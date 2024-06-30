خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك المغرب في وفاة والدته

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في وفاة والدته -رحمها الله-.

وقال الملك في البرقية: “علمنا بنبأ وفاة والدتكم صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة -رحمها الله- وإننا إذ نبعث لكم ولشعب المملكة المغربية الشقيق ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في وفاة والدته -رحمها الله-.

وقال ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة والدتكم صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة -رحمها الله- وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.