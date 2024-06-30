5108 صفقة بقيمة تجاوزت 6.3 مليار ريال عبر البورصة العقارية في أسبوع

شهدت البورصة العقارية خلال أسبوع 5108 صفقة بقيمة تجاوزت 6.3 مليار ريال لمساحة متداولة تخطت 33.1 مليون متر مربع.

وكان أعلى سعر سجل للمتر عبر البورصة العقارية خلال أسبوع 255470 ريال، فيما كان متوسط السعر 190 ريالاً.

الأحياء الأكثر تداولاً

تصدر حي النرجس بالرياض قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية خلال أسبوع بقيمة تخطت 167.7 مليون ريال، يليه حي دقله في حريملاء بأكثر من 108.7 مليون ريال.

وجاء في القائمة حي الجنادرية بالرياض بأكثر من 103.1 مليون ريال، يليه وادي تاره بخميس مشيط بقيمة تجاوزت 88.9 مليون ريال، ثم الوسام بالرياض بأكثر من 21.5 مليون.