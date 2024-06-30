تُحسن تجربة إرسال الصور والفيديوهات.. “واتساب” يختبر ميزة إشعارات جديدة

أصبح واتساب منصة شائعة لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو، بعدما كان مجرد تطبيق مراسلة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، حيث سمح التطبيق في الآونة الأخيرة، للمستخدمين بمشاركة الصور بجودة HD العالية؛ ما أدى إلى تحسين التجربة بشكل أكبر.

ومع ذلك، قد ينقلب هذا الأمر ليصبح غير مريح في بعض الأحيان، إذ إن تطبيق واتساب لا يخطرك في حال فشل تحميل الوسائط أو توقفه مؤقتًا، ولكن بعض الأخبار الجيدة طرأت على هذه المشكلة، لأن واتساب يعمل على حلها.

ميزة إشعارات جديدة

يختبر واتساب ميزة إشعارات جديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال إبقاء المستخدمين على علم بحالة تحميلات الوسائط الخاصة بهم.

تهدف هذه الميزة، التي تم تقديمها في أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام التشغيلiOS ، إلى إعلام المستخدمين على الفور في حال توقف عملية تحميل الوسائط مؤقتًا أو فشلها، دون الحاجة إلى فتح التطبيق للتأكد من ذلك.

وستوفر هذه الميزة الجديدة تحديثات مباشرة حول حالة تحميلات الوسائط، وعندما تتم مقاطعة التحميل بسبب مشكلات في الاتصال أو التبديل إلى تطبيق آخر، سيتلقى المستخدمون إشعارًا يشير إلى الصورة أو الفيديو المتأثر بذلك.

على سبيل المثال، سيظهر إشعار مثل “توقف التحميل مؤقتًا، افتح التطبيق لاستئناف الإرسال” لينبه المستخدمين إلى الانقطاع؛ ما يسمح لهم باتخاذ إجراء فوري لاستئناف التحميل.

يذكر أنه حتى الآن، لم يكن المستخدمون يدركون في كثير من الأحيان أن التحميل الخاص بهم قد توقف مؤقتًا أو فشل، إلا عندما يعيدون فتح واتساب؛ ما أدى إلى تأخير في مشاركة الوسائط المهمة.

ومع هذا النظام الجديد، يتلقى المستخدمون تنبيهات فورية حول أي انقطاع أو فشل في التحميلات الخاصة بهم، ما يضمن أنهم سيكونون على علم دائمًا؛ ما سيسمح لهم بمعالجة مثل هذه المشكلات دون تأخير.

وميزة الإشعارات متاحة حاليًا لبعض مختبري الإصدار التجريبي الذين قاموا بتثبيت أحدث إصدار من واتساب بيتا لنظام التشغيل iOS، ومن المتوقع أن يتم طرحها لمزيد من المستخدمين في الأسابيع المقبلة.