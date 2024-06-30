معدل البطالة بين السعوديين ينخفض إلى 7.6% بالربع الأول من 2024

أظهرت تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء استقرار معدل البطالة الإجمالي لسكان السعودية نسبيًا عند 3.5% في الربع الأول من 2024.

وكشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء، أن معدل البطالة للسعوديين بلغ 7.6% في الربع الأول من 2024، بانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، وبتراجع سنوي 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2023.

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وأظهرت النتائج ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة في الربع الأول لعام 2024، بمقدار 1.0 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، وبلغ 51.4%، وأوضحت استقراره مقارنة بالربع الأول من 2023.

وسجل عدل المشتغلين السعوديين إلى السكان ارتفاعًا بمقدار 1.0 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2023 حيث بلغ 47.5% وارتفاعًا بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن الربع الأول من 2023.

وكشفت نتائج مؤشرات سوق العمل في المملكة العربية السعودية للربع الأو لعام 2024 ارتفاع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 6.0 نقطة مئوية ليبلغ 30.6%.

وارتفع معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 8.0 نقطة مئوية ليصل إلى 35.8% وفي نفس الوقت ارتفع معدل البطالة للسعوديات بمقدار 3.0 نقطة مئوية ليصل إلى 14.2% وذلك مقارنة بالربع السابق من عام 2023.