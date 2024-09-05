9.5 مليار ريال صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بالربع الأول من 2024

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد، أن قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بلغت 9.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024.

وذلك بارتفاع نسبته 5.6% مقارنة بالربع المماثل من 2023 حيث بلغت 9 مليارات ريال، فيما وصلت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد السعودية نحو 17 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024، بارتفاع نسبته 0.6% مقارنة بالربع الأول من 2023، والذي بلغت قيمته نحو 16.9 مليار ريال.

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وبحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من اقتصاد المملكة نحو 7.5 مليار ريال خلال الربع الأول من 2024، بانخفاض نسبته 5.1% مقارنة بالربع الأول من 2023، والتي بلغت نحو 8 مليارات ريال.

وكان صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية قد بلغ 13 مليار ريال خلال الربع الرابع من 2023 مقابل 11 مليار ريال، في الربع الثالث من نفس العام، بارتفاع 16%.