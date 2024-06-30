مُختص: عدم وجود العدالة في العمل من معوقات سعودة القطاع الخاص

قال المُختص في الموارد البشرية محمد المعيقل، إن عدم وجود العدالة في بيئات العمل يعد من معوقات السعودة في القطاع الخاص، مُشيراً إلى أن هُناك موظف جاد ومُلتزم غير مُكافئ، وفي المُقابل شخص مُقصر هو من يُكافئ.

وأضاف محمد المعيقل، خلال لقاء له على قناة الإخبارية، أنه سابقا كان السؤال في المقابلات عن الراتب، واليوم أصبح عن وضع بيئة العمل، مُشيراً إلى أن عدم وجود العدالة في العمل تؤدي إلى التسرب الوظيفي.

وأشار إلى أن العنصر البشري أصبح أحد أهم عناصر نجاح الشركات، موضحاً أن الموظف أصبح يهتم أكثر بالمكان الذي يوفر له بيئة عمل جيدة، أكثر من اهتمامه بالمكان الذي يمنحه راتب أكبر.