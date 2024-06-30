“سبكيم” و”تشب” تتوصلان لتسوية تأمينية بـ53 مليون عن حريق مصنع حائل

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم” اليوم الأحد، عن توصلتها لتسوية كاملة ونهائية للمطالبة التأمينية مع شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني، عن كافة الأضرار الناجمة عن حريق مصنع الشركة.

وأوضحت ‘سبيكم” في بيان عبر “تداول السعودية” أن التسوية الكاملة بلغت قيمتها 53 مليون ريال، وسيكون لها أثر مالي إيجابي خلال الربع الثاني من العام 2024م.

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وكان حريقًا اندلع بإحدى مصانع شركاتها التابعة الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة.

من جهتها قالت “تشب” في بيان منفصل على “تداول السعودية” إنه تم إعادة تأمين الخسائر الناجمة عن هذا الحادث لدى معيدي التأمين وفقًا للقواعد، ويبلغ الحد الأقصى لمسؤولية تشب العربية عن هذه المطالبة مبلغ 2.8 مليون ريال.

وذكرت أن احتياطي المطالبة قد تم احتسابه من العام المالي 2023، ولن يكون له أي أثر مالي على السنة المالية الحالية.