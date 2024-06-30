“أكاديمية التعلم” تعلن انتقالها من “نمو” إلى “تاسي”

أعلنت شركة أكاديمية التعلّم، اليوم الأحد، عن قرار مجلس إدارتها في 27 يونيو الجاري، بالانتقال من السوق الموازية “نمو” إلى السوق الرئيسية “تاسي”.

وأوضحت الشركة في بيان “عبر تداول” أن الانتقال خاضع لموافقة السوق، ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق. كما سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية على الحدث فور وقوعها.

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وفي بيان منفصل، أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة أكاديمية التعلم، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الموافق 30 يونيو.