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فريق التحرير

30 يونيو 2024

عمومية “موبايلي” توافق على توزيع 1.1 مليار ريال أرباحًا نقدية عن 2023

اقتصاد
عمومية “موبايلي” توافق على توزيع 1.1 مليار ريال أرباحًا نقدية عن 2023

أعلنت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” اليوم الأحد عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، الذي تضمنت نتائج التصويت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

ووافقت الجمعية العامة لشركة “موبايلي” على توزيع أرباح نقدية عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 بقيمة 1.11 مليار ريال بواقع 1.45 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 14.50% من القيمة الأسمية للسهم.

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وأشارت الشركة إلى أنه ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة الماليكن للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق الماية “إيداع” في نهاية ثاني يوم يلي تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح اعتبارًا من تاريخ 15 يوليو المقبل.

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