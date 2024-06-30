سحب مشروب “كوكا كولا” في فرنسا.. مادة خطيرة تسبب العقم

أعلنت السلطات الفرنسية، السبت، سحب عبوات من مشروب “كوكا كولا تشيري” (بنكهة الكرز) في فرنسا، بسبب مخاطر صحية ناجمة عن احتوائها على مادة الـ”بيسفينول أ”.

مادة “البيسفينول أ” الكيميائية، تُستخدم في إنتاج الطلاء الداخلي للعبوات المصنوعة من راتنج الفينوكسي.

يُعدّ “البيسفينول أ” مادة مُسببة لاختلال الغدد الصماء، ويرتبط باضطرابات وأمراض متعددة، من بينها سرطان الثدي والعقم.

وأشار موقع “رابيل كونسو” (Rappel Conso) الحكومي، إلى أن عبوات مشروب كوكا كولا بنكهة الكرز هذه تخضع لإجراءات احترازية بسبب وجود مادة كيميائية خطيرة، إذ “تُستخدم مادة بيسفينول أ في إنتاج الطلاء الداخلي للعبوات المصنوعة من راتنج الفينوكسي”.

ولم يشر موقع “رابيل كونسو” إلى عدد العبوات التي تأثرت بهذا الإجراء الذي يستمر حتى 27 أغسطس. ويمكن للأشخاص الذين اشتروا من هذه العبوات طلب استرداد كامل المبلغ الذي دفعوه.

وأكدت شركة “كوكا كولا” الأميركية في بيان، أن “كوكا كولا – فرنسا تود توضيح أن هذا السحب لا يتعلق بمنتجات كوكا كولا تشيري الأخرى التي تباع في نقاط بيع أخرى في فرنسا”، باستثناء المتاجر التابعة لسلسلة B&M.