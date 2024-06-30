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فريق التحرير

30 يونيو 2024

تعزيزا لمكانتها بقطاع السينما عالميا.. السعودية تنضم لرابطة هيئات الأفلام الدولية

منوعات
تعزيزا لمكانتها بقطاع السينما عالميا.. السعودية تنضم لرابطة هيئات الأفلام الدولية

أعلنت هيئة الأفلام عن انضمامها إلى رابطة هيئات الأفلام الدولية AFCI، التي تشكل شبكة عالمية تضم أكثر من 360 هيئة أفلام في أكثر من 40 دولة، وتهدف إلى دعم وتمكين وربط هيئات الأفلام حول العالم لتطوير قطاع الأفلام دولياً بشكل مستدام وتكاملي، حيث تقدم الرابطة عدداً من الخدمات أبرزها: التواصل مع هيئات الأفلام حول العالم، والتعرف على أفضل الممارسات الدولية، والتدريب والتطوير، والاطلاع على مستجدات القطاع.

وتأتي عضوية هيئة الأفلام في الرابطة؛ لتنمية وتطوير قطاع صناعة الأفلام في المملكة، ووضع السينما المملكة على خارطة السينما العالمية، كما يُسهم الانضمام في تمكين شركات الإنتاج الوطنية والمواهب المحلية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة مع نظرائهم حول العالم.

وتعد رابطة هيئات الأفلام الدولية منظمة عالمية غير ربحية تأسست في عام 1975م، وهي المنظمة العالمية الوحيدة التي يحمل عضويتها هيئات أفلام من مختلف الدول في القارات الست، وتركز على كل ما يمكِّن الهيئات وأصحاب المصلحة في الصناعة من تعزيز النمو الاقتصادي في قطاع إنتاج الأفلام بشكل عام، كما توفر شبكة ربط لمختلف الموارد والفرص التعليمية وفرص التمويل من مختلف الدول؛ ليستفيد منها هيئات الأفلام، وشركات الإنتاج السينمائي، والمحترفين في قطاع الأفلام؛ وذلك لتسهيل الإنتاج المشترك بين الدول.

يذكر أن انضمام هيئة الأفلام إلى رابطة هيئات الأفلام الدولية يأتي استمراراً لجهود الهيئة في تحقيق رؤيتها التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة الأفلام، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الصناعة السينمائية السعودية على الصعيدين المحلي والعالمي.

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