أرامكو توقع عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية

أعلنت شركة أرامكو السعودية، الأحد، توقيع عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية.

وشهد وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، توقيع عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية في أرامكو.

وقال “مشروع الجافورة سيوفر لنا مليوني قدم مكعبة يومياً”، موضحا أن الغاز من مشروع الجافورة سيستخدم في وقت الذروة.

وأكمل: “لن يهزمنا أحد في عملية تقليل كلفة الطاقة بكل أشكالها”.

وأضاف: “بحلول العام 2030 سيزداد إنتاج الغاز 62% عن الإنتاج الحالي وهذا الرقم من الأعلى بدول الخليج”.

واستكمل: “تمويل مشروع الجافورة وشبكة الغاز من الحكومة السعودية وملكيته ستكون لها”، موضحا: “قادرون على أن نكون سباقين في تطوير برامجنا لتلبية حاجتنا الاقتصادية”.

وأشار إلى أن إنتاج السعودية من الغاز سيزداد 63% بحلول 2030.

وعن سهم أرامكو قال: “من لا يساهم أو يشارك في شراء أسهم أرامكو سيعض أصابع الندم”.