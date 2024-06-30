تعكس مؤشرات سوق العمل السعودي في الربع الأول من 2024 تجاوز المستهدفات فيما يتعلق بتقليص معدل البطالة بين المواطنين السعوديين تنفيذًا لرؤية السعودية 2030 التي تتبنى نهجًا تنمويًا فريدًا من خلال تعزيز مشاركة القطاع غير النفطي في النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

وبحسب أرقام الهيئة العامة للإحصاء فقد سجل معدل البطالة الإجمالي “للسعوديين وغير السعوديين” 3.5% مقارنة مع 3.4% على أساس سنوي فيما تراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 7.6% في الربع الأول من عام 2024م متجاوزًا مستهدفات البطالة في الرؤية التي تم تحديدها عند 7%.

ويشير الاستقرار في معدل البطالة الإجمالي إلى استمرار تحسن سوق العمل في المملكة العربية السعودية كما أن انخفاض معدل البطالة بين السعوديين هو مؤشر إيجابي على نجاح مبادرات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص حيث بات القطاع الخاص إحدى جهات الجذب للمواطنين والمواطنات.

ويعكس استمرار تراجع البطالة بين السعوديين كذلك قدرة الاقتصاد السعودي على توليد الفرص الاستثمارية التي تدفع الشركات الأجنبية إلى الدخول بقوة إلى السوق السعودي الأمر الذي يساهم في توفير آلاف الوظائف للسعوديين والسعوديات وسط بيئة عمل جاذبة وأنظمة وتشريعات تضمن حقوق الموظفين.

إن الاستمرار في تراجع معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل ينعكس بلا شك على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات من جهة ومن جهة أخرى يصب في تحقيق الرفاهية والاستقرار الاقتصادي الذي تسعى إليه السعودية.