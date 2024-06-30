مشروع حقل الجافورة الاستثنائي.. مستقبل الطاقة بالسعودية

أعلنت شركة أرامكو السعودية، الأحد، توقيع عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية.

ويُعد حقل الجافورة اكتشافًا هائلًا للطاقة في السعودية، حيث يُمثل أكبر حقل للغاز غير المصاحب في البلاد.

يقع هذا الحقل العملاق في المنطقة الشرقية، ويُخفي بداخله ثروة هائلة من الغاز الطبيعي تقدر بـ 200 تريليون قدم مكعبة قياسية.

ما هو مشروع حقل الجافورة؟

اكتشفت شركة أرامكو السعودية حقل الجافورة في عام 2014، خلال عمليات التكسير الحفزي.

وبفضل موقعه الجغرافي المميز وخصائصه الجيولوجية الفريدة، يُعد هذا الحقل بمثابة كنز ثمين يُمكن أن يُساهم بشكل كبير في تعزيز أمن الطاقة في السعودية ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

يُمثل حقل الجافورة مصدرًا مهما للغاز الطبيعي، وهو وقود نظيف وموثوق به يُمكن الاعتماد عليه لتلبية احتياجات المملكة المتزايدة من الطاقة.

كما يُساهم هذا الحقل في تنويع مصادر الطاقة في البلاد، وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي رئيسي لتجارة الغاز.

يُتوقع أن يُساهم حقل الجافورة في خلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

كما يُمكن أن يُساهم هذا الحقل في تطوير صناعات جديدة، وتعزيز الابتكار، وتنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد.

يُشكل حقل الغاز في الجافورة أكبر طبقة غاز صخري غنية بالسوائل في الشرق الأوسط إذ يحتوي على ما يقدر بنحو 200 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي.

من المتوقع أن يكون لمرفق الجافورة دور محوري في النهوض بالتحوّل في قطاع الطاقة بما يكفل مساعدة أرامكو في طموحها لتحقيق المحصلة الصفرية للانبعاثات.

من المتوقع أيضًا أن يُزوّد حقل الغاز في الجافورة قطاع التكرير والمعالجة والتسويق والبتروكيميائيات بالعديد من أنواع اللقيم عالية القيمة.

مشروع تطوير حقل الجافورة للغاز غير التقليدي أحد أكثر المشاريع طموحًا في تاريخ أرامكو.

ويُتيح حوض الجافورة، الذي يمتد على مساحة تقدر بنحو 17 ألف كم2، فرصة فريدة لبناء مشروع ضخم يهدف للإسهام في مسيرة التحول في قطاع الطاقة.

ويُمثل حقل الجافورة أكبر طبقة غاز صخري غنية بالسوائل في الشرق الأوسط، إذ يحتوي على والغاز الطبيعي المسال، ويوجد تحت حوضه ما يقدر بنحو 200 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي الذي يمكن أن يُسهم في الحد من الانبعاثات وتوفير اللقيم لأنواع وقود مستقبلية ذات انبعاثات كربونية أقل.