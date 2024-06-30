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فريق التحرير

30 يونيو 2024

أمطار غزيرة تقتل 11 شخصا في نيودلهي.. وحركة الطيران تتعطل
منوعات
أمطار غزيرة تقتل 11 شخصا في نيودلهي.. وحركة الطيران تتعطل

قالت صحيفة تايمز أوف إنديا إن عدد الوفيات جراء الأمطار الغزيرة المفاجئة التي هطلت الأسبوع الماضي على نيودلهي ارتفع إلى 11 من بينهم 4 غرقوا في أنفاق غمرتها المياه فيما تواجه حركة الطيران في العاصمة بعض الاضطرابات.

وسجلت نيودلهي، التي شهدت أسوأ موجة حر في تاريخها في وقت سابق من هذا الشهر، أعلى معدل هطول أمطار منذ عقود في 28 يونيو مع تجاوز كميتها في يوم واحد متوسط هطول الأمطار على المدينة في شهر.

وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيار سقف بإحدى الصالات الثلاث بالمطار الرئيسي للعاصمة نيودلهي، مما أودى بحياة شخص، وتعطل الرحلات، وغمر الأنفاق بالماء، وازدحام مروري شديد، وانقطاع الكهرباء والمياه عن أجزاء من المدينة.

وتشير بيانات منصة تتبع حركة الطيران (فلايت اوير) إلى أن 60 رحلة تقريبا الغيت من المطار الرئيسي للعاصمة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال مسؤول في المطار إن تشغيل المطار يسير بشكل طبيعي لحد كبير اليوم الأحد مع تحويل معظم الرحلات الجوية التي كانت مقررة من الصالة المتضررة إلى الاثنين الأخريين، لكنه لم يستبعد احتمال إلغاء رحلات خلال اليوم.

ومطار دلهي هو الأكبر والأكثر ازدحاما في البلاد.

والصالة رقم 1 المغلقة حاليا تستخدمها عادة شركتا الطيران منخفضتا التكلفة إنديجو، التي تديرها شركة إنترجلوب أفيشن، وسبايس جيت. وتستوعب هذه الصالة في الوقت الراهن 40 مليون مسافر سنويا.

 

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