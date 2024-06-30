عمومية تبوك الزراعية ترفض الموافقة على جميع بنود جدول أعمالها

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية، اليوم الأحد عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) بعد عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماعين الماضيين.

وأوضحت شركة تبوك للتنمية الزراعية، في بيان عبر “تداول السعودية” أن الجمعية العمومية رفضت كافة بنود الاجتماع البالغ عددهم 10 بنود.

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وأشارت الشركة إلى أن البنود التي رفضتها الجمعية العامة تتضمن تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

وتضمنت أيضًا تعديل سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة، تعديل سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية