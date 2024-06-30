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فريق التحرير

30 يونيو 2024

افتتاح الحركة المرورية على طريق العقيق-بلجرشي في الباحة.. التكلفة تجاوزت 480 مليون ريال

محليات
افتتاح الحركة المرورية على طريق العقيق-بلجرشي في الباحة.. التكلفة تجاوزت 480 مليون ريال

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح الحركة المرورية على طريق العقيق-بلجرشي بمنطقة الباحة، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع التي تصل الطريق حتى مركز بني كبير بطول 22.1 كم، وبمسارين في كل اتجاه، بتكلفة بلغت أكثر من 218 مليون ريال.

ويهدف المشروع لتعزيز ترابط شبكة الطرق والارتقاء بخدمة المواطنين والسياح الزائرين للمنطقة، ورفع مستوى السلامة على الطريق.

وأكدت الهيئة اكتمال أعمال التنفيذ في المراحل الثلاث على الطريق بطولٍ اجمالي يصل إلى 38 كم، بتكلفةٍ تجاوزت 480 مليون ريال، استُخدمت فيها أحدث المعدات والتقنيات، لضمان جودة الطريق وسلامة قائدي المركبات.

وأوضحت هيئة الطرق أن الطريق سيسهم في تقليل المسافة وزمن الوصول بين المحافظتين، بالإضافة إلى تسهيل الوصول المباشر إلى جامعة الباحة دون المرور بمدينة الباحة.

كما أسهم في نقل حركة الشاحنات خارج مدينة الباحة وتسريع نقل البضائع، وتخفيف الكثافة المرورية داخل المدينة، خاصةً في فترة موسم الصيف.

وبينت أنها راعت في تنفيذ الطريق توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال التي تشمل الدهانات الأرضية واللوحات الارشادية والعلامات الأرضية والاهتزازات التحذيرية والحواجز الخرسانية، وغيرها من الأعمال التي تسهم في رفع مستوى السلامة على الطريق.

كما يواكب المشروع الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة تحقيقًا لأهداف استراتيجية قطاع الطرق، المتمثلة في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق وخفض حوادث الوفيات على الطرق، وتطبيق عوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لشبكة الطرق.

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