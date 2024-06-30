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فريق التحرير

30 يونيو 2024

عمومية “مناولة” ترفض إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الماضي

اقتصاد
عمومية “مناولة” ترفض إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الماضي

أعلنت شركة المناولة للشحن اليوم الأحد عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الذي عقد في 27 يونيو الجاري، بعد اكتمال النصاب القانوني.

وقالت الشركة في بيان لها عبر “تداول السعودية” إن الجميعة العامة وافقت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي.

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ورفضت الجميعة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ووافقت على تعيين شركة كمراجع حسابات لها بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2024م والنصف الاول من عام 2025.

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