دعمت ملف استضافة الرياض إكسبو 2030.. القيادة تهنئ رئيس الكونغو بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس فليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس فليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد بعث رسالة شفهية، في إطار العلاقات بين البلدين، إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، قبل عام، نقلها المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال فيليكس له، في كينشاسا العاصمة، حيث أكد فيليكس خلال الزيارة دعم بلاده الكامل لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما عبر قطان عن تقدير وشكر حكومة المملكة العربية السعودية لهذا التأكيد الذي يأتي ترجمة للعلاقات المميزة بين البلدين.