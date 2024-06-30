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فريق التحرير

30 يونيو 2024

تقنية جديدة من أبل لتسهيل استبدال بطارية آيفون

منوعات
تقنية جديدة من أبل لتسهيل استبدال بطارية آيفون

تستكشف شركة أبل تقنيات جديدة لتسهيل استبدال بطاريات آيفون في المستقبل، وفقًا لتقرير حديث.

فسابقًا، أُشير إلى أن شركة أبل تعمل على إعادة تصميم غلاف بطاريتها، بهدف تبسيط عملية فصل البطارية عن الجهاز.

ولم تعلن الشركة حتى الآن عن خطط محددة لزيادة قابلية استبدال بطاريات الآيفون، ولكن يُعزى ذلك جزئيًا إلى التشريعات المرتقبة في الاتحاد الأوروبي، التي من المتوقع أن تفرض استخدام بطاريات قابلة للإزالة على الأجهزة الإلكترونية، وفقًا لموقع Gadgets360.

وتشير معلومات إلى أن أبل تعمل على تطوير طريقة جديدة لاستبدال بطاريات آيفون، باستخدام تقنية “فك الارتباط اللاصق المستحث كهربائيًا”، التي تُمكّن المستخدمين من إزالة البطارية بواسطة “إدارة هزة صغيرة من الكهرباء إلى البطارية”، وفقًا للتقرير.

والتقنية المستقبلية قد تتيح لأبل تغليف بطاريات آيفون بالمعدن بدلاً من الرقائق، مما يُمكّن من استبدالها بشكل أسهل.

ورغم أن هذا قد يكون أكثر سهولة مقارنة بالطرق الحالية، فإن أبل ستواصل توجيه المستخدمين بعدم محاولة إجراء الإصلاحات بأنفسهم.

وتتطلع أبل إلى تجهيز نموذج من سلسلة آيفون 16 هذا العام ببطاريات يُمكّن استبدالها بسهولة، مع خطط لتوفير هذه التقنية في جميع الطرازات اللاحقة.

وتم تسريب صورة لبطارية مزعومة من آيفون 16 Pro العام الماضي، تُظهر بطارية مغلفة بالمعدن.

باعتبار أن أبل تحتفظ بالكثير من التفاصيل حتى يتم الكشف عنها رسميًا، من المتوقع معرفة المزيد عن هذه التكنولوجيا في الأشهر المقبلة عندما تُكشف السلسلة الجديدة من آيفون 16.

ويتميز الطراز الحالي من آيفون ببطاريات مغلفة برقائق معدنية، مع تثبيتها بشرائط لاصقة، مما يعني أن المستخدمين يحتاجون إلى معدات خاصة لإخراج البطارية من الجهاز، وهو عملية ليست بالسهولة المطلوبة.

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