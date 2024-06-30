“تاسي” ينهي أولى جلسات الأسبوع على انخفاض 0.43%

انخفض مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” في أولى جلسات الأسبوع اليوم الأحد، بمقدار 50.12 نقطة بنسبة 0.43%، وأغلق عند مستوى 11679.50 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم الأحد، أكثر من 229.5 مليون سهم بقيمة تجاوزت 5.3 مليار ريال، عبر تنفيذ 463.9 ألف صفقة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

شهدت سوق الأسهم الرئيسية اليوم ارتفاع سهم 102 شركة، فيما انخفضت أسهم 119 شركة من إجمالي الشركات المدرجة بالسوق البالغة 238 شركة.

وكانت شركات تالكو والمطاحن الحديثة ومياهنا وأسترا الصناعية وسماسكو، هي الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 9.92 إلى 4.51%، بينما كانت الشركات الأكثر انخفاضًا هي ساسكو وريدان وبوبا العربية والصقر للتأمين وعذيب للاتصالات، بنسب تراوحت بين 5.73 إلى 3.78%.

مؤشر “نمو”

انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على تراجع 156.24 نقطة بنسبة 0.6%، مقارنة بالجلسة السابقة، وأغلق عند مستوى 26145.76 نقطة.