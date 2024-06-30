خسائر بملايين الدولارات لوكلاء السيارات بأمريكا.. والسبب هجوم سيبراني

تسبب هجوم سيبراني في تعطل الأنظمة في شركة البرمجيات “سي دي كيه غلوبال” للأسبوع الثاني على التوالي.

وتُعد الشركة وهي المزود الرئيسي لعدد من وكلاء السيارات في الولايات المتحدة، ما أدّى إلى خسائر بملايين الدولارات.

وفقاً لتقدير مجموعة أندريسون إيكونميك غروب، قد يؤدي انهيار نظام “سي دي كيه” إلى خسائر مباشرة بقيمة 944 مليون دولار تقريبا، جراء انقطاع الأعمال لتجار السيارات المتأثرين في حالة استمرار انقطاع الخدمة لمدة ثلاثة أسابيع كاملة.

يُذكر أن الانقطاع، بدأ يوم الأربعاء الماضي بعد حادثتين إلكترونيتين أوقفتا أنظمة شركة “سي دي كيه” التي توفر البرامج لنحو 15 ألف وكيل سيارات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.