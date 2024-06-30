خسائر بملايين الدولارات لوكلاء السيارات بأمريكا.. والسبب هجوم سيبراني

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

30 يونيو 2024

خسائر بملايين الدولارات لوكلاء السيارات بأمريكا.. والسبب هجوم سيبراني

اقتصاد
خسائر بملايين الدولارات لوكلاء السيارات بأمريكا.. والسبب هجوم سيبراني

تسبب هجوم سيبراني في تعطل الأنظمة في شركة البرمجيات “سي دي كيه غلوبال” للأسبوع الثاني على التوالي.

وتُعد الشركة وهي المزود الرئيسي لعدد من وكلاء السيارات في الولايات المتحدة، ما أدّى إلى خسائر بملايين الدولارات.

وفقاً لتقدير مجموعة أندريسون إيكونميك غروب، قد يؤدي انهيار نظام “سي دي كيه” إلى خسائر مباشرة بقيمة 944 مليون دولار تقريبا، جراء انقطاع الأعمال لتجار السيارات المتأثرين في حالة استمرار انقطاع الخدمة لمدة ثلاثة أسابيع كاملة.

يُذكر أن الانقطاع، بدأ يوم الأربعاء الماضي بعد حادثتين إلكترونيتين أوقفتا أنظمة شركة “سي دي كيه” التي توفر البرامج لنحو 15 ألف وكيل سيارات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

تابعنا: