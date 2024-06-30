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فريق التحرير

30 يونيو 2024

روسيا تسيطر على قريتين في شرق أوكرانيا.. تعزيز جديد للمكاسب الميدانية

دوليات
روسيا تسيطر على قريتين في شرق أوكرانيا.. تعزيز جديد للمكاسب الميدانية جندي روسي أمام آليات عسكرية روسية قرب الحدود مع أوكرانيا

أعلنت روسيا، الأحد، أنها سيطرت على قريتين إضافيتين شرق أوكرانيا.

وتواصل موسكو تقدمها البطيء الذي بدأته قبل أشهر في مواجهة جيش يفتقر إلى العديد والعتاد.

وقالت وزارة الدفاع إن قواتها “حررت” نوفو أليكساندريفكا بينما كان الجيش الروسي يتقدم غرباً نحو منطقة دونيتسك.

تقع القرية شمال غرب مدينة أوشيريتين، وهي حالياً أقصى نقطة إلى الغرب في المنطقة التي تسيطر عليها موسكو.

إلى ذلك أعلنت سيطرة قواتها على قرية سبيرن الصغيرة الواقعة إلى الشمال في منطقة دونيتسك بالقرب من الحدود مع منطقة لوغانسك المجاورة.

في الأشهر الأخيرة حقّق الجيش الروسي مكاسب ميدانية على الجبهتَين الشرقية والجنوبية لكن دون أن يحقق أي اختراق فعلي.

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