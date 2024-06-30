7 نصائح لاستخدام هاتف أندرويد بيد واحدة

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

30 يونيو 2024

7 نصائح لاستخدام هاتف أندرويد بيد واحدة

منوعات
7 نصائح لاستخدام هاتف أندرويد بيد واحدة كان Beeper Mini يتيح لمستخدمي أندرويد إرسال رسائل إلى أجهزة آيفون دون الحاجة إلى إنشاء حساب خاص بشركة آبل

تزداد أحجام الهواتف الذكية بشكل مستمر، مما يجعل استخدامها بيد واحدة تحديًا لبعض المستخدمين، فهناك العديد من الحلول لجعل استخدام هاتف أندرويد بيد واحدة أكثر سهولة.

تثبيت مشغل جديد

إحدى مزايا نظام أندرويد هو القدرة على تغيير الواجهة عبر تثبيت مشغل جديد، فرغم أن المشغل الافتراضي جيد، إلا أن بعض البدائل مثل Niagara Launcher مصممة لتسهيل الاستخدام بإبهام واحد، مما يجعله مثاليًا للهواتف الكبيرة.

نقل شريط البحث وأيقونات التطبيقات

توجد أشرطة البحث عادةً في الجزء العلوي من الشاشة، مما يصعّب الوصول إليها في الهواتف الطويلة، فيمكنك نقل شريط البحث إلى أسفل الشاشة لسهولة الوصول.

نقل المتصفح

تكون أشرطة العناوين وعلامات التبويب في المتصفحات عادةً في الجزء العلوي، مثلما هي على أجهزة الكمبيوتر، لكن في الهواتف، يمكنك نقلها إلى الأسفل لتحسين تجربة الاستخدام.

تعديلات خاصة بهواتف سامسونغ

تأتي هواتف سامسونغ بخيارات تخصيص عديدة، ويمكنك زيادة هذه الخيارات بتثبيت تطبيق Good Lock، وهذا التطبيق يتيح لك تغيير واجهة الهاتف بشكل كامل، بما في ذلك عرض التطبيقات بشكل شبكي وتمكين “الوضع المصغر” لجعل التطبيقات أكثر سهولة في الوصول.

التحكم بيد واحدة

تحتوي العديد من الهواتف على وضع التحكم بيد واحدة، الذي يصغّر الشاشة إلى زاوية يمكن الوصول إليها بسهولة.

استخدام الأوامر الصوتية

يوجد زر ميكروفون على لوحة المفاتيح الافتراضية في كل هاتف، يمكن استخدامه للتحدث بدلاً من الكتابة، ويمكنك أيضًا استخدام الأوامر الصوتية للبحث على الويب والتحكم في الهاتف.

اختر هاتفا قابلا للطي

رغم أن هذه النصيحة لا تفيد جهازك الحالي، إلا أن الهواتف القابلة للطي توفر شاشة كبيرة للعمل عند فتحها، وتصبح أصغر عند طيها، مما يسهل استخدامها بيد واحدة.

تابعنا: