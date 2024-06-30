7 نصائح لاستخدام هاتف أندرويد بيد واحدة

تزداد أحجام الهواتف الذكية بشكل مستمر، مما يجعل استخدامها بيد واحدة تحديًا لبعض المستخدمين، فهناك العديد من الحلول لجعل استخدام هاتف أندرويد بيد واحدة أكثر سهولة.

تثبيت مشغل جديد

إحدى مزايا نظام أندرويد هو القدرة على تغيير الواجهة عبر تثبيت مشغل جديد، فرغم أن المشغل الافتراضي جيد، إلا أن بعض البدائل مثل Niagara Launcher مصممة لتسهيل الاستخدام بإبهام واحد، مما يجعله مثاليًا للهواتف الكبيرة.

نقل شريط البحث وأيقونات التطبيقات

توجد أشرطة البحث عادةً في الجزء العلوي من الشاشة، مما يصعّب الوصول إليها في الهواتف الطويلة، فيمكنك نقل شريط البحث إلى أسفل الشاشة لسهولة الوصول.

نقل المتصفح

تكون أشرطة العناوين وعلامات التبويب في المتصفحات عادةً في الجزء العلوي، مثلما هي على أجهزة الكمبيوتر، لكن في الهواتف، يمكنك نقلها إلى الأسفل لتحسين تجربة الاستخدام.

تعديلات خاصة بهواتف سامسونغ

تأتي هواتف سامسونغ بخيارات تخصيص عديدة، ويمكنك زيادة هذه الخيارات بتثبيت تطبيق Good Lock، وهذا التطبيق يتيح لك تغيير واجهة الهاتف بشكل كامل، بما في ذلك عرض التطبيقات بشكل شبكي وتمكين “الوضع المصغر” لجعل التطبيقات أكثر سهولة في الوصول.

التحكم بيد واحدة

تحتوي العديد من الهواتف على وضع التحكم بيد واحدة، الذي يصغّر الشاشة إلى زاوية يمكن الوصول إليها بسهولة.

استخدام الأوامر الصوتية

يوجد زر ميكروفون على لوحة المفاتيح الافتراضية في كل هاتف، يمكن استخدامه للتحدث بدلاً من الكتابة، ويمكنك أيضًا استخدام الأوامر الصوتية للبحث على الويب والتحكم في الهاتف.

اختر هاتفا قابلا للطي

رغم أن هذه النصيحة لا تفيد جهازك الحالي، إلا أن الهواتف القابلة للطي توفر شاشة كبيرة للعمل عند فتحها، وتصبح أصغر عند طيها، مما يسهل استخدامها بيد واحدة.