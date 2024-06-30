10 مفاتيح تضمن احترام الآخرين لك

الوئام- خاص

الدكتور محمد عبدالرحمن العسكري – أخصائي التخاطُب وتعديل السلوك

يحرص أغلب الأشخاص على اكتساب احترام الآخرين وكسب ودّهم في أغلب الأوقات والمواقف، لا سيما أن الإنسان لا يعيش بمفرده، ومن المهم له أن يحظى بنظرة اجتماعية إيجابية، فتنعكس بالإيجاب على مكانته في أسرته وعمله.

ومن أهم المفاتيح التي تضمن لك الاستحواذ على احترام الغير:

– الترفع عن صغائر الأمور.

– كن كبيرا بأفعالك وليس بالكلام فقط.

– ابحث دائما عن حلول للمشكلات، بدلا من البحث فقط عن أسبابها.

– تجنب الحديث السلبي عن الآخرين في غيابهم.

– كن معطاءً للآخرين، بدلا من مد يدك لهم، طلبا للمساعدة المستمرة.

– راقب حديثك وكلامك مع الآخرين، وركز على الكلام الطيب وتجنب “السلبي”.

– كن صادقا واضحا، بدلا من أن تكون كاذبا وميالا للغيبة والنميمة والتدخل في شؤون الآخرين.

– لا تخسر أسرتك ولا أهلك، بداية من أبيك وأمك ثم زوجتك وأولادك.

– تسامح عن مقدرة، وليس عن ضعف أو قهر؛ لأن ذلك ليس تسامحا، وقد يكون خضوعا.

– لا تجعل مصلحتك قبلتك في الحياة، عامل الآخرين كبشر، وليسوا أصحاب سلطة عليك.

– لا تقلل من نفسك في سبيل إرضاء الآخرين عنك، ولا تكن موضع سخريتهم وضحكهم.

– اتقِ الله في كل أحوالك.

– لكي تحافظ على علاقات وثيقة بالآخرين، يجب عليك أن تنصت كثيرا، مقابل أن تتحدّث قليلا.