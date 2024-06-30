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فريق التحرير

30 يونيو 2024

أهمية مشاركة السعودية في معارض الكتب العالمية

مقالات الرأي
أهمية مشاركة السعودية في معارض الكتب العالمية

الوئام- خاص

أحمد السماري – الأديب والكاتب وصاحب العديد من الإصدارات الأدبية

تبنى الحضارات بالمعرفة، ولذا تحرص السعودية على الوجود في المحافل الأدبية والثقافية العالمية، بكل قوة وانتشار كبيرين، وتحل السعودية ضيف الشرف في العديد من المعارض الدولية للكتاب، سواءً في بكين وسيئول وقبلهما في لندن.

وتشارك وزارة الثقافة بجناح خاص وبرنامج ثقافي متنوع، يبرز التراث السعودي الأصيل والإنتاج الفكري والأدبي الغزير، وتقدم مجموعة من العروض الشعبية والفنية، وبمشاركة متميزة من دور النشر السعودية.

كما تحرص وزارة الثقافة، ممثلةً في هيئة الأدب والنشر والترجمة، على الحضور في هذه التظاهرات الثقافية الكبيرة والمهرجانات المعرفية التي يجتمع فيها الناشرون والمؤسسات الثقافية بجمهور القراء والباحثين والمختصين.

وتظل لمعارض الكتاب أهداف متعددة تشكلت على مر الزمان، وتتغير بصورة مستمرة، حيث كانت المعارض في البداية أماكن لعرض تطورات التاريخ وتطورات حياة الإنسان على مر العصور، أما الآن ومع التطور الكبير والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم، أصبحت المعارض تهتم بزيادة الوعي الثقافي، ورفع مستوى الذوق العام، والقيام بتحاليل فنية وثقافية وحضارية، من خلال الكتب المعروضة والتي يُناقَش بعضها من خلال الجلسات والندوات والورش الأدبية المصاحبة لأيام المعرض، وتحظى بحضور كبير.

ويبقى معرض الكتاب فرصة مثالية لاكتشاف تقبل الشعوب للمواهب الفنية لدى المشاركين، والعمل على تنميتها وتطويرها، وبث روح الفن في النفس البشرية، وزيادة الوعي الفني والإبداعي لديهم، لزيادة تقارب الشعوب المختلفة وفهم بعضها لبعض.

وتظل لمعارض الكتب أهمية كبيرة، ولكل معرض أهدافه المختلفة، فمن الممكن أن يكون هدف المعرض تعليميا أو ثقافيا أو تجاريا أو تراثيا، وغيرها من الأهداف، لكن أهمية المعارض المتخصصة للكتاب، تتجلى في الحصول على مصادر جديدة للثقافة، ويتيح المعرض الفرصة لأصحاب دور النشر بعرض منتجاتهم من الكتب والإنتاج الأدبي المتنوع، والتعاون مع دور النشر في تلك البلدان لترجمتها ونشرها في مكتباتهم، والعكس صحيح.

وتخلق معارض الكتب تقاربا شخصيا وعلاقات عامة، تؤدي إلى تبادل المعلومات وتعميق العلاقات ومد الجسور، والتواصل بين الجانبين، بالإضافة إلى العوائد الاقتصادية والسياسية والسياحية بين السعودية ومختلف البلدان حاضنة المعارض الثقافية.

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