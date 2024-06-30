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فريق التحرير

30 يونيو 2024

“أمازون” تُحدّث مساعد الذكاء الاصطناعي “كيو” لتحسين كفاءة مراكز الاتصال

منوعات
“أمازون” تُحدّث مساعد الذكاء الاصطناعي “كيو” لتحسين كفاءة مراكز الاتصال

أعلنت “أمازون” عن تحديث كبير لمساعد الذكاء الاصطناعي “Q” المُصمم خصيصًا لموظفي مراكز الاتصال، بهدف تعزيز الكفاءة وسرعة حل مشكلات العملاء.

يُقدم التحديث الجديد أدلة خطوة بخطوة في الوقت الفعلي تُعرض على شاشة الوكيل تلقائيًا فور استقباله مكالمة العميل، مما يُغني الوكيل عن البحث عن المعلومات عبر أدوات متعددة ويُوفر الوقت ويُقلل من “ضريبة التبديل” التي تُؤدي إلى إطالة أوقات الانتظار وتُقلل من رضا العملاء.

يُحدد مساعد الذكاء الاصطناعي “Q” نوع المشكلة التي يتصل بها العميل ويُقدم للوكيل تعليمات وتطبيقات مُقترحة لحلها.

فعلى سبيل المثال، إذا اتصل عميل لفتح حساب تقاعد، يُقدم “Q” للوكيل خطوات فتح الحساب دون الحاجة لتعليق المكالمة للبحث عن المعلومات.

تُتيح هذه الميزة الجديدة لوكلاء مراكز الاتصال تقديم خدمة أسرع وأكثر كفاءة للعملاء، وتُساهم في تحسين رضا العملاء وتقليل تكاليف التشغيل.

تتوفر التحديثات الجديدة لمساعد الذكاء الاصطناعي “Q” حاليًا لمراكز الاتصال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والولايات المتحدة وأوروبا وكندا.

وتُخطط “أمازون” لمواصلة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمة العملاء في مختلف القطاعات.

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