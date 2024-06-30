أستاذ روبوتات في معهد ماستشوستس: الناس يبالغون في تقدير الذكاء الاصطناعي التوليدي

قال رودني بروكس، الذي يشغل حاليًا منصب أستاذ باناسونيك الفخري للروبوتات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنه أداء مهام محددة، لكنه لا يستطيع الوصول إلى مستوى الذكاء البشري.

وأوضح “بروكس”، وفق ما نقله موقع “Tech Crunch“، أن البشر يميلون إلى المبالغة في تقدير قدرات الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن الناس يعممون كفاءة الذكاء الاصطناعي بناءً على أدائه في مهام معينة، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط بقدراته.

وأضاف بروكس أن الناس يرون أن الذكاء الاصطناعي قادر جدًا لدرجة أنهم يريدون استخدامه في تطبيقات غير معقولة.

الروبوتات بحاجة للبشر وليس العكس

وأوضح بروكس أن الروبوتات يجب أن تعمل في بيئات نظيفة ومقيدة مثل المستودعات، حيث لا توجد تغييرات في الإضاءة أو أشياء ملقاة على الأرض. وقال إنه يجب تصميم الروبوتات للعمل مع البشر، مشيرًا إلى أن روبوتات شركته تبدو كعربات تسوق بمقبض يمكن للبشر التحكم بها عند الحاجة.

وأكد بروكس أن الهدف هو جعل التكنولوجيا متاحة ومصممة لهذا الغرض، مما يسهل على الناس فهمها ونشرها على نطاق واسع. وأشار إلى أن العائد على الاستثمار مهم جدًا في هذا السياق.

التكنولوجيا لن تحقق النمو الهائل المتوقع

وفيما يتعلق بنماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، قال بروكس إنها قد تساعد في مرحلة ما في الروبوتات المحلية، خاصة في ظل شيخوخة السكان وقلة عدد الأشخاص لرعايتهم. لكنه أضاف أن هناك تحديات فريدة في هذا السياق، وأن القدرة على أداء المهام تعتمد على نظرية التحكم والتحسين الرياضي.

واختتم بروكس بالإشارة إلى أن التكنولوجيا لا تنمو دائمًا بشكل كبير. وأكد أن هناك اعتقادًا خاطئًا بأن التكنولوجيا ستستمر في النمو الهائل، وهو اعتقاد يتنافى مع الواقع.