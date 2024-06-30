السيارات الكهربائية الصينية تمثل 18.5% من المركبات المباعة في أوروبا

كشفت أحدث بيانات تسجيل المركبات الكهربائية في أوروبا أن السيارات الكهربائية الصينية تُمثل 18.5% من إجمالي المركبات المباعة في هذا القطاع.

ووفقًا لتقرير Jato Dynamics، انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة في 28 سوقًا أوروبية بنسبة 2.5% في مايو، حيث سجلت 1,087,699 وحدة. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، إلا أن السوق لم يتعاف تمامًا من مستويات ما قبل الجائحة.

تراجعت تسجيلات السيارات الكهربائية الموصولة بالكهرباء بنسبة 9.5% لتصل إلى 226,665 وحدة. وسجلت السيارات الكهربائية بالكامل (BEVs) انخفاضًا بنسبة 11% لتصل إلى 151,237 وحدة، بينما انخفضت السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء (PHEVs) بنسبة 7% لتصل إلى 75,428 وحدة. ويُعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية وانخفاض الحوافز في العديد من الأسواق.

ومن بين هذه التحديات، زادت تسجيلات السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 28,000 وحدة، مما يشكل 18.5% من السوق. في المقابل، انخفضت تسجيلات السيارات الكهربائية غير الصينية بنسبة 16%.

وأبرزت القائمة أكثر السيارات الكهربائية تسجيلًا، حيث تضمنت سيارتين صينيتين الصنع ضمن المراكز الخمسة الأولى، هما Tesla Model 3 وVolvo EX30. كما جاءت MG4 ضمن العشرة الأوائل.

تُظهر البيانات أيضًا انخفاضًا كبيرًا في تسجيلات Tesla Model Y المنتجة محليًا في أوروبا بنسبة 46% على أساس سنوي، بينما ارتفعت تسجيلات Tesla Model 3 بنسبة 25%. ومن المتوقع أن تنمو مبيعات Model 3 قبل تطبيق التعريفات الأعلى.

من جانبها، كانت Volvo EX30 المصنعة في الصين واحدة من أكبر الفائزين في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن يتم إنتاجها محليًا في بلجيكا بدءًا من عام 2025.

ومع ذلك، قد يتباطأ التوسع الصيني في وقت لاحق من هذا العام، حيث حولت MG تركيزها إلى سيارات الاحتراق الداخلي في أوروبا، مما يشير إلى تحديات مستقبلية في تسويق MG4 بأسعار أعلى.