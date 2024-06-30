بدءاً من الغد.. تطبيق قرار إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الإلكترونية

تبدأ المملكة العربية السعودية اعتبارًا من غدٍ الإثنين، الموافق 1 يوليو 2024، بتطبيق خدمة إلزامية لتحويل رواتب العمالة المنزلية الجديدة عبر أيقونة “رواتب العمالة المنزلية” في المحافظ الرقمية المعتمدة على منصة “مساند”.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير قطاع العمالة المنزلية وحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأعلنت الوزارة في يوم 13 مايو عن إطلاق خدمة “حماية الأجور” لرواتب العمالة المنزلية اعتبارًا من بداية شهر يوليو 2024.

وأوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان الشفافية في عملية دفع الرواتب وتسهيلها من خلال استخدام المحافظ الرقمية والبنوك المعتمدة عبر منصة “مساند”، مما يعزز الأمان والموثوقية في نقل الأجور ويحفظ حقوق الأطراف التعاقدية.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخدمة ستطبق على العمالة المنزلية القادمة بموجب عقود جديدة، فيما سيتم تطبيقها على العقود الحالية بشكل تدريجي على مراحل حسب عدد العمالة المنزلية لدى كل صاحب عمل، أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من 4 عمال منزليين ستطبق عليهم الخدمة اعتبارًا من 1 يناير 2025، ولأصحاب العمل الذين لديهم 3 عمال فأكثر ستطبق عليهم اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ومن لديهم عاملان فأكثر ستطبق عليهم الخدمة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، فيما تشمل الخدمة جميع العمالة المنزلية بحلول 1 يناير 2026.

وأشارت منصة “مساند” إلى أن قبل التحويل يجب التأكد من:

– توثيق العقد في منصة مساند

-أن يتم التحويل من محفظة صاحب العمل نفسه

-التحويل عبر أيقونة “رواتب العمالة المنزلية” في المحافظ الرقمية