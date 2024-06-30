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فريق التحرير

30 يونيو 2024

“جي دي باور” لدراسة الجودة: مشكلات السيارات الكهربائية أعلى بنسبة 48% من نظيراتها التقليدية

منوعات
“جي دي باور” لدراسة الجودة: مشكلات السيارات الكهربائية أعلى بنسبة 48% من نظيراتها التقليدية

أصدرت شركة جيه دي باور الأمريكية النتائج الأولية لدراسة الجودة لعام 2024، والتي أظهرت أداء ضعيف نسبيًا للسيارات الكهربائية والهجينة مقارنة بسيارات الاحتراق الداخلي.

وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن السيارات الكهربائية أكثر موثوقية بفضل قلة الأجزاء المتحركة وسهولة الصيانة، إلا أن نتائج الدراسة تكشف أن السيارات الكهربائية والهجينة تحتاج إلى إصلاحات أكثر.

بلغ متوسط المشكلات في السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي 180 مشكلة لكل 100 مركبة، بينما وصلت السيارات الكهربائية إلى 266 مشكلة لكل 100 مركبة. وأوضح فرانك هانلي، مدير قياس أداء السيارات في جيه دي باور، أن أصحاب السيارات الكهربائية يواجهون مشكلات تستدعي الذهاب إلى الوكالة بمعدل ثلاث مرات أعلى من أصحاب السيارات التقليدية.

لم تحقق السيارات الكهربائية أي تحسينات في جودة الأداء هذا العام. وبلغ متوسط المشكلات في سيارات تسلا والمركبات الكهربائية الأخرى نفس النسبة، وهي 266 مشكلة لكل 100 مركبة، مما يوضح أن الفجوة بين تسلا والمنافسين قد تلاشت.

أداء العلامات التجارية المختلفة

سجلت السيارة رام 149 مشكلة لكل 100 سيارة، تليها شيفروليه بـ160 مشكلة، وهيونداي بـ162 مشكلة. سجلت رام 1500 أعلى تصنيف لشاحنة بيك أب كبيرة، بينما تميزت شيفروليه في أربع فئات مختلفة، وتصدرت هيونداي فئة الشاحنات متوسطة الحجم مع سانتا كروز.

العلامات التجارية الفاخرة

تصدرت بورشه العلامات الفاخرة بـ172 مشكلة لكل 100 مركبة، تليها لكزس بـ174 مشكلة، وجينيسيس بـ184 مشكلة. وأظهرت الدراسة أن العملاء غالبًا ما يشعرون بالإحباط بسبب التحذيرات المتعددة الصادرة من سياراتهم، مثل تحذيرات التذكير بالمقعد الخلفي وأنظمة مساعدة السائق.

مشكلات أخرى

واجه العديد من المالكين مشكلات مستمرة في الاتصال مع نظامي أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، بالإضافة إلى مشكلات الرائحة الداخلية الكريهة التي تنبع من نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). باستثناء كيا ونيسان، شهدت جميع العلامات التجارية زيادة في مشاكل الرائحة الداخلية.

وتعكس هذه النتائج تحديات كبيرة تواجهها السيارات الكهربائية والهجينة في الحفاظ على موثوقيتها مقارنة بالسيارات التقليدية. وبينما تواصل الشركات العمل على تحسين هذه المشكلات، تبقى السيارات الكهربائية خيارًا جذابًا للكثيرين بفضل تقنياتها المتقدمة وميزاتها البيئية.

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