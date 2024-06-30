محلل سياسي لـ”الوئام”: بايدن متمسك بالترشح ولا بديل ديمقراطي قادر على منافسة ترامب

الوئام – خاص

تزايدت المخاوف داخل الحزب الديمقراطي بعد أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن، في المناظرة الأولى للانتخابات الرئاسية، أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب حيث أصاب أداء بايدن الديمقراطيين بـ”الصدمة”، فيما ناقشت قيادات الحزب اختيار مرشح بديل.

مشاورات داخل الحزب الديمقراطي

ومن جانبه، قال يسري عبيد، الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية، إن هناك مشاورات تُجرى داخل الحزب الديمقراطي الآن لتقييم حجم المناظرة والنتائج والتداعيات التي حدثت بعدها.

وأضاف “عبيد” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن استطلاعات الرأي أظهرت أن ترامب يتقدم بفارق كبير عن بايدن بسبب أدائه في المناظرة الرئاسية الأولى وبالتالي هناك حديث داخل الحزب الديمقراطي حول التفكير في مرشح بديل للرئيس الأمريكي لأنهم يرون أنه بنفس هذا الأداء فإن فرص نجاح بايدن في الانتخابات ضعيفة للغاية.

وتابع الباحث السياسي: “وبالتالي ربما هم يبحثون عن مرشح بديل ولكن لا يوجد بديل في الوقت الحالي قادر على منافسة الرئيس الأمريكي السابق ترامب وبالتالي بايدن سيتمسك بالترشح ويرى هو وفريقه أنه لا يزال قادرا على الترشح لولاية جديدة”.

انتصار كبير لترامب

واستكمل: “ولكن أقطاب الحزب الديمقراطي ربما لديهم رأي آخر ويقولون بأن أداء بايدن في هذا التوقيت وخلال الفترة المقبلة سيؤدي إلى انتصار كبير لترامب وبالتالي هم يفكرون جديًا في البحث عن مرشح قوي ضد ترامب الفترة المقبلة”.