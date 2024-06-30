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30 يونيو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: إسرائيل تخطط للاستيلاء على الضفة وتقويض حل الدولتين

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: إسرائيل تخطط للاستيلاء على الضفة وتقويض حل الدولتين

الوئام – خاص

تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية داخل قطاع غزة، كما يتعرض آلاف الفلسطينيين للقتل والتعذيب داخل السجون الإسرائيلية، فيما تتواصل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

انتهاكات إسرائيل

وتعقيبا على الأمر، قال الدكتور حسين الديك، المحلل السياسي الفلسطيني، إن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تقضي على أي آفاق مستقبلية للحل بين الإسرائيليين والفلسطينيين وعلى المبادئ التي قامت عليها اتفاقية أوسلو التي وقعت عام 1993 حتى أصبحت غير ذات جدوى، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة حيث قامت مبادئ تلك الاتفاقية على مبدأ الأرض مقابل السلام.

وأضاف “الديك” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن إسرائيل خلال الفترة الحالية تخطط للاستيلاء على الضفة الغربية كما أنها تمارس يوميا انتهاكات مثل مصادرة الأراضي وهدم المنازل حتى وصلت إلى هدم 17 ألف منزل في الضفة الغربية والقدس وتلك الإجراءات تقوض حل الدولتين.

وتابع السياسي الفلسطيني: “محاولات إسرائيل لتقويض مساعي حل الدولتين تعكس الواقع المتأزم في الأراضي المحتلة من خلال الإجراءات أحادية الجانب من الكيان الصهيوني”.

خسائر اقتصادية كبيرة

واستكمل “الديك” حديثه وقال: “كل ذلك بجانب فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية منها عقوبات اقتصادية لتأزيم الموقف بشكل أكبر بالإضافة إلى تقطيع أواصل الضفة وباقي المحافظات الفلسطينية لمنع الحركة والتنقل ومنع العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم بما يؤدي إلى ضربة وخسائر اقتصادية كبيرة”.

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