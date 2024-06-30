لأول مرة في تاريخ السعودية.. الناتج المحلي غير النفطي يصل إلى النسبة 50%

لسنوات طويلة، اعتمدت السعودية على الاقتصاد الريعي القائم على النفط، والذي سعت رؤية 2030 للتحرر منه، بإعادة هيكلة الاقتصاد، وخلق قطاعات تنافسية على المستوى العالمي، سرعان ما حققت نجاحات ملموسة على عدة مستويات.

وقد كشف تقرير الآداء السنوي الأخير، الصادر عن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، عن نسبة 50% شكلها الناتج المحلي غير النفطي من إجمالي الناتج المحلي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

4.4 % نموًا في الأنشطة غير النفطية

وفي قطاع الأنشطة غير النفطية، استمر النمو في الارتفاع، محققًا نسبة 4.4% على أساس سنوي، مدفوع بنمو نشاطات النقل والتخزين والاتصالات، بنسبة 8%، ونمو نشاطات تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم، بنسبة 7%.

وبلغ إجمالي الصادرات غير النفطية في 2023 ما قيمته 454 مليار ريال، مقارنة بـ 446 في العام 2022، بنسبة نمو بلغت 2%، مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بالنمو المستمر لصادرات الخدمات التي سجلت قيمة تاريخية، لتصل إلى 182 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 40% على أساس سنوي.

كما سجلت أنشطة إعادة التصدير نسب نمو غير مسبوقة، مرتفعة إلى نسبة 27% مقارنة بالعام السابق.