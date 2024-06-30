“الأرصاد”: أتربة مُثارة وموجة حارة على أجزاء من الرياض

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مُثارة على أجزاء من منطقة الرياض تشمل محافظات القويعية والرين والدوادمي وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر بمنطقة الرياض.

تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية بمقدار 1- 5 كيلومترات.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما تشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى تأثر أجزاء من منطقة الرياض بموجة حارة، اليوم الأحد، وارتفاع في درجات الحرارة من 47 – 48 درجة مئوية تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الخامسة مساءً.

وتشمل الحالة محافظات: الأفلاج، والحريق، والخرج، والدلم، والسليل، وحوطة بني تميم، ووادي الدواسر.