ميتا تتيح ابتكار شخصيات ذكاء اصطناعي مخصصة

أعلنت شركة ميتا، اليوم الاثنين، عن بدء تجربة جديدة تتيح للمستخدمين ابتكار شخصيات ذكاء اصطناعي والتفاعل معها عبر استوديو ميتا إيه.آي على منصة إنستغرام.

ويأتي ذلك لتعزيز الابتكار والتفاعل على منصة “ميتا” ، حيث سيتمكن المستخدمون في أمريكا من تجربة هذه الشخصيات والحوارات الذكية كخطوة أولى قبل تفعيلها عالمياً.

وكشف مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أن هذا الإعلان جاء في اليوم نفسه الذي كشفت فيه شركة كراكتر إيه.آي عن إتاحة إمكانية الدخول في حوارات مع شخصيات تم تطويرها بالذكاء الاصطناعي عبر الاتصال.

وشدد على أن الشخصيات والحوارات ستكون موضحة بأنها مصنوعة بواسطة الذكاء الاصطناعي، لضمان وعي المستخدمين بذلك.