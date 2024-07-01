الأرصاد: نشاط في الرياح المثيرة للأتربة على معظم مناطق السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق السعودية تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، عسير وجازان كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

كما لا يستبعد المركز، تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للسعودية.

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في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى40 كم /ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.